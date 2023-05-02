Teknofest bitti mi? 2023 Teknofest ne zaman bitecek? Teknofest son gün ne zaman?
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2023 Teknofest ne zaman bitecek araştırılan konular arasında yer alıyor. Teknofest son gün ne zaman merak konusu oldu. Peki, Teknofest bitti mi? 2023 Teknofest ne zaman bitecek? Teknofest son gün ne zaman? İşte detaylar...
Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan günü başladı. Cezeri, Bayraktar TB2, Akıncı TİHA'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teknofest'in ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Teknofest bitti mi? 2023 Teknofest ne zaman bitecek? Teknofest son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...
TEKNOFEST NE ZAMAN BİTECEK?
Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmak için 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.