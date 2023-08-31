Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde yapılacak olan Teknofest heyecanı başladı. Havacılık ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği Teknofest hakkında merak edilenler arasında ise Teknofest'in ne zaman ve nerede yapılacağı yer aldı. Merak edilenler ise Teknofest Ankara giriş ücretli mi? Teknofest nerede, ne zaman yapılacak? soruları oldu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivalidir. İlk defa 2018'de İstanbul'da yapılan festival, iki yılda bir İstanbul'da iki yılda bir Anadolu illerinden birinde gerçekleştirilir. Peki, Teknofest Ankara giriş ücretli mi? Teknofest nerede, ne zaman yapılacak?

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest'e giriş yaparken herhangi bir ücret alınmamaktadır. Vatandaşlar ücretsiz şekilde Teknofest'e giriş yapabilir.

TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Teknofest Ankara, 30 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihlerinde Etimesgut Havalimanı'nda yapılacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023; ilk olarak 27 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti. 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile yeni rekorlara imza atan TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, nefes kesen hava gösterileri, Sahne Senin etkinliği, bilim şovları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserler ile bilim, teknoloji ve uzayla dolu unutulmaz bir serüven yaşattı.İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5 gün süren festival, heyecan ve gurur dolu anılara imza atarak 1 Mayıs'ta sona erdi.