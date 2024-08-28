Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 2024 yarışma takvimi belli oldu. Birçok kişi 2024 yılında Teknofest'in nerede yapılacağını merak ediyor. Teknofest'in ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği araştırılıyor. Peki, Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek?

TEKNOFEST NEREDE?

Bu yıl 10. festivalini gerçekleştirecek olan TEKNOFEST, Adana'da milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanıyor.

TEKNOFEST NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2024, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana'da Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek.