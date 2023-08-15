TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Roket Yarışması" Ağustos ayında Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleşecek. Yarışmacılar ve izleyiciler ise TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Sorularına odaklandı.

TEKNOFEST çerçevesinde ROKETSAN tarafından yönetilen, Avrupa'da birinci, dünya genelinde ise ikinci düzenlenen roket yarışması gerçekleşiyor. Bu yarışma, gençlerin farklı alanlarda kazandıkları fen ve mühendislik bilgilerini kullanarak, disiplinler arası yaklaşımla karmaşık süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretimi ve entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirdikleri bir platformu temsil ediyor. Peki, TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

TEKNOFEST 2023 ROKET YARIŞMASI NE ZAMAN?

TEKNOFEST'in düzenlediği Roket Yarışması, bu yıl Lise (4 bin feet), Orta İrtifa (8 bin feet), Yüksek İrtifa (18 bin feet) ve Zorlu Görev (7 bin 5 yüz feet) olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleşiyor. Toplamda 1098 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada, finale yükselen 64 takım ve 612 yarışmacı 31 farklı il temsil ediyor.

Bu etkinlik, gençlerin teknoloji yolculuğunun yanı sıra havacılık kariyerlerinde önemli bir adım atmalarına, ekip çalışması ve takım ruhunu kazanmalarına olanak tanımaktadır. Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile mezunların katılabildiği yarışma, TEKNOFEST 2023'ün bir parçası olarak gerçekleşiyor. Bu yıl Roket Yarışması'nda ödül miktarı toplamda 1 milyon 140 bin TL olarak belirlendi. Etkinlik, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 17-22 Ağustos tarihleri arasında Aksaray Tuz Gölü'nde düzenlenecek.