Teknofest 2023 nerede yapılacak? Teknofest Ankara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

30 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST'e isteyenler kayıt yaparak bu heyecana ortak olabilirler. Peki, Teknofest Ankara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023; ilk olarak 27 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti. 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile yeni rekorlara imza atan TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, nefes kesen hava gösterileri, Sahne Senin etkinliği, bilim şovları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserler ile bilim, teknoloji ve uzayla dolu unutulmaz bir serüven yaşattı.Peki, bir sonraki Teknofest nerede yapılacak?Teknofest Ankara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

TEKNOFEST 2023 NEREDE YAPILACAK?

Teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgâr tüneli, simülasyon deneyim alanları, "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, planetaryum gösterimleri, sahne gösterileri ve çeşitli aktivitelerle dolu TEKNOFEST Ankara için geri sayım başladı!

30 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST'e katılmak için ziyaretçi kaydını oluştur, bu heyecana sen de ortak ol!