TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerelerde yapılacak, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Son yılların en önemli organizasyonları arasında yer alan TEKNOFEST 2023, yarışmalar ve şovlarla beğeni topluyor. Peki, TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerelerde yapılacak?

Her sene olduğu gibi bu yıl da teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 30 milyon TL'den fazla malzeme desteği sağlanacak. Dereceye giren takımlara ise 13 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Peki, TEKNOFEST 2023 ne zaman ve nerelerde yapılacak?

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN YAPIALCAK?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetimizin 100. yılında 16-19 Mart tarihleri arasında İzmir'de, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2023'te Kaç Yarışma Var?

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik düzenleniyor. TEKNOFEST 2023'te yarışmacılar roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından su altı sistemlerine, hyperloop geliştirmeden çip tasarımına kadar 41 farklı kategoride kıyasıya mücadele edecek.

TÜBİTAK bu yıl Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'ndan İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'na, Roket Yarışması'ndan Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na toplam 15 yarışmayla TEKNOFEST heyecanına ortak olacak.

TEKNOFEST'te Hangi Ödüller Verilecek?

Her sene olduğu gibi bu yıl da teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 30 milyon TL'den fazla malzeme desteği sağlanacak. Dereceye giren takımlara ise 13 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST 2023 Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

TEKNOFEST 2023'e 30 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

TEKNOFEST 2023 Başvuruları Nereden Yapılıyor?

TEKNOFEST 2023'e https://teknofest.org/ adresinden başvuru yapabilir ve yarışmalarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.