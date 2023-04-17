TEKNOFEST 2023 heyecanı, festival kapsamında gerçekleştirilecek "Teknoloji Yarışmaları" için açılan başvurularla yaşanmaya başlamıştır. Vatandaşlar ise TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılacak? 2023 Teknofest hangi tarihte başlayacak? Teknofest hangi ilde yapılacak? sorularını merak ediyor. İşte detaylar...

TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılacak?sorusu gündemde yer alıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 41 farklı kategoride düzenlenecek olup, yarışmalara başvuru için belirlenen son tarih 20 Kasım 2022'dir. Vatandaşlar TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılacak? 2023 Teknofest hangi tarihte başlayacak? Teknofest hangi ilde yapılacak? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Teknofest 2023 27 Nisan günü başlayıp 1 Mayıs günü son bulacak.