TEKNOFEST 2023 heyecanı, festival kapsamında gerçekleştirilecek "Teknoloji Yarışmaları" için açılan başvurularla yaşanmaya başlamıştır. Vatandaşlar ise TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılacak? 2023 Teknofest hangi tarihte başlayacak? Teknofest hangi ilde yapılacak? sorularını merak ediyor. İşte detaylar...

TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılacak?sorusu gündemde yer alıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 41 farklı kategoride düzenlenecek olup, yarışmalara başvuru için belirlenen son tarih 20 Kasım 2022'dir. Vatandaşlar TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılacak? 2023 Teknofest hangi tarihte başlayacak? Teknofest hangi ilde yapılacak? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebi 30 Nisan-6 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in kapıları tüm dünyaya açıktır. Festivalin bir parçası olmak isteyen teknoloji severler yarışmalar hakkında daha fazla bilgi almak ve yarışma başvurularını gerçekleştirmek için https://teknofest.org/tr/competitions/adresini ziyaret edebilirler. 41 farklı kategoride düzenlenen yarışlara Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm öğrenciler ve mezunlar takım kurarak katılım sağlayabilirler.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST heyecanının 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacağı bildirildi.