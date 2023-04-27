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Teknofest 2023 ne zaman, nerede ? Teknofest ücretli mi?

Teknofest 2023 ne zaman, nerede ? Teknofest ücretli mi?

Gündem Haberleri

Teknoloji yarışmaları, nefes kesen hava gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, simülasyon deneyim alanları, atölyeler, fuar etkinlik alanları ve çeşitli aktivitelerle dolu TEKNOFEST için geri sayım başladı. Peki, Teknofest ne zaman? Teknofest ücretli mi?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKKNOFEST 2023 heyecanına ortak olmak isteyenler Teknofest hakkında detayları araştırıyor. Peki, Teknofest ne zaman? Teknofest ücretli mi?

TEKNOFEST NE ZAMAN?

Teknoloji yarışmaları, nefes kesen hava gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, simülasyon deneyim alanları, atölyeler, fuar etkinlik alanları ve çeşitli aktivitelerle dolu TEKNOFEST için geri sayım başladı.

27 Nisan - 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKKNOFEST 2023 heyecanına ortak olmak için ziyaretçi kaydını oluşturarak kaılabilirsin.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Teknofest Gündem Teknoloji Haberler

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