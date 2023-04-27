TEKNOFEST 2023 heyecanı başladı

TEKNOFEST 2023 açılışı yağış nedeniyle yarına ertelendi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST bereketi ile beraber geldi"

İSTANBUL - Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. Binlerce kişi festivali gezmek için Atatürk Havalimanı'na akın ederken konuya ilişkin konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST bir coşku ile başladı yeni bir mevsim gibi. Her sene nasıl geliyorsa ve hayatımız da kalıcı izler bırakıyorsa bu sene de öyle başladı. Tabi ki ilk günü yağmurlar başladık. Bereketi ile beraber geldi" dedi.

TEKNOFEST 2023 heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etti. 27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşları yağmurda mağdur etmemek için resmi açılışın yarına ertelendiğini söyledi.

"TEKNOFEST bir coşku ile başladı"

TEKNOFEST bereketi ile geldiğini söyleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST bir coşku ile başladı yeni bir mevsim gibi. Her sene nasıl geliyorsa ve hayatımız da kalıcı izler bırakıyorsa bu sene de öyle başladı. Tabi ki ilk günü yağmurlar başladık. Bereketi ile beraber geldi. Ama onunda ayrı bir artısı oluyor. Çadırlardaki müthiş teknoloji buluşları, projeleri daha fazla görme şansını daha fazla yakalamış oluyoruz. Çünkü bir az daha tenha oluyor Teknofest. Hafta sonları çok kalabalık oluyor. neredeyse tıklım tıklım tıklım oluyor. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. hafta içleri biraz rahat oluyor, yağmurda iyice tenhalaşıyor. o anlamda biraz daha gezmeye öğrencilerimizle hasbihal etme fırsatımız oluyor. Sağlıkta yapay zeka yarışması bizim çok önem verdiğimiz bir yarışma. Çünkü bu yüzyılda ilk defa mühendisi de tıp bir araya gelerek insanlığın hastalığına çare bulmaya başladı. yaklaşık 20, 30 sene önce başladı. bu yarışmamızda çok iddialı bir şekilde ilk yılından itibaren derinlemesine bilimsel araştırmayı içeren bir yarışma. o yüzden biz çok önemsiyoruz bu yarışmayı" dedi.

"KIZILELMA 2024 de seri üretime geçiyor"

Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisinde seneye çalışmaya başlayacağını söyleyen, Selçuk Bayraktar, "KIZILELMA 2024 de seri üretime geçiyor. 2025'de de inşallah TCG Anadolu gemisinde de denemeleri göreve başlayacak hale geleceğini planlama yapıyoruz. Tabi önce Bayraktar TB3 var. Bayraktar TB3 bu yıl ilk uçuşunu yapacak seneye inşallah gemide çalışmaya başlayacak 2024'de. Sonrasında KIZILELMA" diye konuştu.