Deneyimli teknik adam Ersun Yanal yeniden süper lige dönecek. Yanalın ligde hangi takımı çalıştıracağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.Peki,Teknik direktör Ersun Yanal hangi takımı çalıştıracak? Ersun Yanal kimdir, kaç yaşında? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Antalya spor'u çalıştıran ve 11 Kasım 2020'den beri kulüp çalıştırmayan deneyimli teknik direktör Ersun Yanal yenden Süper lige dönüyor. Futbolseverler ise Tecrübeli teknik adam Ersun Yanalın hangi takımı çalıştıracağını ve Ersun Yanalın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ersun Yanal kimdir, nereli? Ersun Yanal hangi takımı çalıştıracak? Detaylar haberimizde...

ERSUN YANAL HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRACAK?

Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaşan Francesco Farioli sonrası Alanya spor'da yönetim Ersun Yanal ile masaya oturdu. Deneyimli teknik direktör Alanya yönetimi ile prensipte anlaşmasına vardı. Alanya spor'un yeni hocası Ersun Yanalı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniliyor.

ERSUN YANAL KİMDİR,NERELİ?

Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya geldi.

Üç yaşındayken ailesiyle birlikte Sarayköy'e yerleşen Ersun Yanal, ortaokuldaki eğitimini tamamladıktan sonra 1974 senesinde Denizli Endüstri Meslek Lisesi'nin Elektrik Bölümü'nde okumaya başladı. Lise mezuniyetinin ardından Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okumaya başlayan Yanal, burada ' Spor Yönetimi' üzerine eğitim gördü.

Bir dönem amatör kulüplerde futbol oyamayan Yanal, Sarayköy spor, Nazilli spor ve Aydınspor gibi takımlarda top koşturdu. Teknik direktörlük kariyerine ise 1990 senesinde, o dönem 3. ligde oynayan Sarayköyspor'da başladı. Kariyerindeki dönüm noktası ise 1996 senesinde Denizlispor teknik direktörlüğüne gelişi oldu. Profesyonel teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar sırasıyla şu şekilde:

1996:Denizlispor

1997-98:Yeni Salihlispor

1998-00:Denizlispor

2000-02:MKE Ankaragücü

2002-04:Gençlerbirliği- 2003 ve 2004 senelerinde olmak üzere Türkiye Kupası İkinciliği başarısında bulundu.

2004-05:Türkiye

2005-07:Manisaspor

2007-09:Trabzonspor

2012-13:Eskişehirspor

2013-14:Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu yaşadı.

2014-15:Trabzonspor

2016- 17:Trabzonspor

2020- 21 : Antalyaspor