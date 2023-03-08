TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Tekirdağ TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Peki, Tekirdağ TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 Tekirdağ TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Tekirdağ etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Tekirdağ TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Tekirdağ TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 Tekirdağ TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ, Twitter hesabı üzerinden TOKİ 4. etap kura takvimini paylaştı. Takvimde Tekirdağ TOKİ kura çekimi ise 13 - 14 Mart tarihinde yer almakta.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2023 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

TEKİRDAĞ 2023 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET TEKİRDAĞ TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.