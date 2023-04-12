Tekirdağ, Sakarya, Yalova iftar saat kaçta? 12 Nisan Tekirdağ, Sakarya, Yalova namaz vakti! Tekirdağ, Sakarya, Yalova akşam ezanı saat kaçta?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutmak için sahura kalkmak isteyen vatandaşlar tarafından imsak vakti merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ, Sakarya, Yalova sahur ne zaman, saat kaçta? Tekirdağ, Sakarya, Yalova sabah ezanı saat kaçta? İşte detaylar...

12 Nisan imsak vakti! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından akşam vakitleri araştırılmakta. Oruç için saat kaçta sahura kalkılması gerektiği merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ, Sakarya, Yalova akşam ne zaman, saat kaçta? 12 Nisan Tekirdağ, Sakarya, Yalova imsak vakti! Tekirdağ, Sakarya, Yalova akşam ezanı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ, SAKARYA, YALOVA AKŞAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar akşam vaktine göre sahurlarını gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitleri sırasıyla şu şekildedir:

-Tekirdağ için akşam vakti: 19:52

-Sakarya için akşam vakti: 19:40

-Yalova için akşam vakti: 19:44

12 NİSAN TEKİRDAĞ, SAKARYA, YALOVA EZAN VAKTİ!