Tekirdağ, Sakarya, Yalova akşam ezanı saat kaçta? 29 Mart Tekirdağ, Sakarya, Yalova ezan vakitleri! Tekirdağ, Sakarya, Yalova iftar ne zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ, Sakarya, Yalova akşam ezanı saat kaçta? Tekirdağ, Sakarya, Yalova iftar ne zaman? İşte detaylar...

Bitlis, Bolu, Burdur İftar saati kaçta? 28 Mart Bitlis, Bolu, Burdur için iftar vakti ne zaman? Bitlis, Bolu, Burdur akşam ezanı saati!

29 Mart imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ, Sakarya, Yalova akşam ezanı saat kaçta? Tekirdağ, Sakarya, Yalova iftar ne zaman? Detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ, SAKARYA, YALOVA İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre akşam ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:

-Tekirdağ için akşam vakti: 19:38

-Sakarya için akşam vakti: 19:26

-Yalova için akşam vakti: 19:31

29 MART TEKİRDAĞ, SAKARYA, YALOVA İMSAKİYE!