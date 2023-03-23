Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutmak için sahura kalkmak isteyen vatandaşlar tarafından imsak vakti merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ sahur ne zaman, saat kaçta? 23 Mart Tekirdağ imsak vakti! Tekirdağ sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...

23 Mart Tekirdağ imsak vakti! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmakta. Oruç için saat kaçta sahura kalkılması gerektiği merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ sahur ne zaman, saat kaçta? 23 Mart Tekirdağ imsak vakti! Tekirdağ sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tekirdağ'da oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak vaktine göre sahura kalkmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Tekirdağ için imsak vakti 05:37, iftar saati ise saat 19:31olarak açıklanmıştır.

23 MART TEKİRDAĞ İMSAK VAKTİ!