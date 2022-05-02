Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu
Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu Bayramı fırsat bilen Tekirdağlılar sahile akın etti Tekirdağ'da bayramı fırsat bilen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen sahillere akın etti, sahilde adım atacak yer kalmadı.
Tekirdağ sahillerinde bayram yoğunluğu
Bayramı fırsat bilen Tekirdağlılar sahile akın etti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bayramı fırsat bilen vatandaşlar, soğuk havaya rağmen sahillere akın etti, sahilde adım atacak yer kalmadı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahili bayram yoğunluğuna ev sahipliği yaptı. Ramazan Bayramı'yla birlikte soğuk havaya rağmen Tekirdağlılar sahillere akın etti. Çay bahçeleri ve sahil yürüyüş alanları vatandaşlarla dolarken çocuklar bayramın tadını çıkardı. Sahile inen vatandaşların ilk tercihi Rumeli İskelesinde bol bol fotoğraf çekmek oldu.
Vatandaşlar, bayramın güzel geçtiğini belirterek, "Bayram bizim için tatil, çocuklarımızla evde zaman geçireceğiz" dediler.
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Genel