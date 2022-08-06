Tekirdağ Posta Kodu Kaç? Tekirdağ ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Tekirdağ'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Tekirdağ ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Tekirdağ'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Tekirdağ ilçelerinin posta kodları...
Tekirdağ posta kodu numarası ne? Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Tekirdağ) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Tekirdağ'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Tekirdağ'ın posta kodu 59000 'dır. Tekirdağ'ın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Tekirdağ posta kodu : 59000
- Çerkezköy posta kodu kaç : 59500
- Çorlu posta kodu kaç : 59850
- Ergene posta kodu kaç : 59930
- Hayrabolu posta kodu kaç : 59410
- Kapaklı posta kodu kaç : 59510
- Malkara posta kodu kaç : 59320
- Marmaraereğlisi posta kodu kaç : 59740
- Muratlı posta kodu kaç : 59700
- Saray posta kodu kaç : 59600
- Süleymanpaşa posta kodu kaç : 59100
- Şarköy posta kodu kaç : 59570