İstanbul'da yangınların önlenmesi amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. İstanbul'da ormanlara giriş yasaklanmasının ardından Tekirdağ'da piknik yasağı var mı merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ ormanda mangal, piknik yasak mı? Tekirdağ ormana giriş yasağı ne zaman başlayacak? Tekirdağ'da piknik yasağı var mı? İşte detaylar...

İstanbul'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandı. İstanbul için yapılan yasak sonrasında Tekirdağ'a yasak gelecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Tekirdağ'da piknik yasak olacak mı araştırılmaktadır. Peki, Tekirdağ ormanda mangal, piknik yasak mı? Tekirdağ ormana giriş yasağı ne zaman başlayacak? Tekirdağ'da piknik yasağı var mı? Detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ ORMANDA MANGAL, PİKNİK YASAK MI?

Tekirdağ'da Valilik tarafından alınan kararla, belirlenen alanlar dışında piknik yapmak, mangal yakmak ve konaklamak 15 Eylül 2023'e kadar yasaklandı. Bugün İstanbul'da da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanmıştı.

DÜĞÜNLERE HAVAİ FİŞEK YASAĞI

Orman yangınlarına sebep olan en büyük etkenlerden biri olan havai fişek ve dilek balonlarına da yasak getirildi. Buna göre, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması yasaklandı.