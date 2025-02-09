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Tekirdağ okullar tatil mi SON DAKİKA? 10 Şubat Pazartesi Tekirdağ okul yok mu (Tekirdağ Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?10

Tekirdağ okullar tatil mi SON DAKİKA? 10 Şubat Pazartesi Tekirdağ okul yok mu (Tekirdağ Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?10
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Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Peki, Tekirdağ okullar tatil mi SON DAKİKA?

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 10Şubat Pazartesi Tekirdağ okul yok mu (Tekirdağ Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Batı Karadeniz'in batısında) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün (Cumartesi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazar günü) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (08.02.2025 Cumartesi) öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde geneli kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar (09.02.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'nin kuzeyinde halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi (10.02.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

Tekirdağ okullar tatil mi SON DAKİKA? 7 Şubat Pazartesi Tekirdağ okul yok mu (Tekirdağ Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?


10ŞUBAT Pazartesi TEKİRDAĞ OKULLAR TATİL Mİ?

10Şubat Pazartesi günü için Tekirdağ Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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