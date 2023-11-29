29 Kasım tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Tekirdağ okullar tatil mi? 29 Kasım Çorlu ve Süleymapaşa okul tatil mi? İşte detaylar...

Tekirdağ okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde okullar tatil edilecek mi merak konusu oldu. Arama motorlarında okulların tatil olma durumu sorgulatılıyor. Peki, Tekirdağ okullar tatil mi? 29 Kasım Çorlu ve Süleymanpaşa okul tatil mi? Detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ Valiliği resmi Twitter hesabından kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada okulların tatil olacağı yönünde bir açıklama yer almamaktadır.

BURSA'NIN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Dün gece saatleriyle etkili olan rodos sebebiyle Bursa'nın bazı ilçelerinde eğitim öğretime 1 günlük ara verildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı. Demirtaş açıklamasında, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.