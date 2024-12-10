Tekirdağ okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Tekirdağ'da okul yok mu?

Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 10 Aralık Salı okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Tekirdağ okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Tekirdağ'da okul yok mu?

10 ARALIK SALI TEKİRDAĞ'DA OKUL YOK MU?

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve beklenen kar yağışı ile birlikte, yarın okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Henüz tatil ile ilgili olarak resmi açıklama gelmedi.

Meteorolojiden uyarı geldi:

Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (09.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.