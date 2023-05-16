Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Tekirdağ geliyor. Peki, Tekirdağ milletvekilleri kimlerdir 2023? Tekirdağ'ın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Tekirdağ AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Tekirdağ milletvekilleri kimlerdir 2023? Tekirdağ'ın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Tekirdağ AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Tekirdağ AKP milletvekilleri kimdir? Tekirdağ CHP milletvekilleri kimdir? Tekirdağ MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Tekirdağ milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Tekirdağ'dan AKP 3 milletvekili, İYİ Parti 1 milletvekili ve CHP 4 milletvekili çıkardı. Yeni Tekirdağ milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Tekirdağ Milletvekilleri İsimleri:

Mestan Özcan

Gökhan Diktaş

Çiğdem Koncagül

CHP 2023 Tekirdağ Milletvekilleri İsimleri:

Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygun

Cem Avşar

Nurten Yontar

İYİ Parti 2023 Tekirdağ Milletvekilleri İsimleri: