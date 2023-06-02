Tekirdağ kaç milletvekili çıkarıyor? Tekirdağ milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Tekirdağ AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Tekirdağ kaç milletvekili çıkarıyor? Tekirdağ milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Tekirdağ milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

TEKİRDAĞ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Tekirdağ'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Tekirdağ ilinden 8 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?