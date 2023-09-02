Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize düşen otomobilde yolcu öldü, sürücü yaralandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir otomobil denize düştü. Kazada otomobilde bulunan yolcu hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize düşen otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı.
A.G.E'nin kullandığı 59 AFN 396 plaka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hoşköy Mahallesi'nde denize düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araca ulaşan ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan E.D.E'nin (47) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan A.G.E. ise sağlık ekipleri tarafından Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Otomobil