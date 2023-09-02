Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize düşen otomobilde yolcu öldü, sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir otomobil denize düştü. Kazada otomobilde bulunan yolcu hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.