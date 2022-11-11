Bu sene kutlanacak olan Tekirdağ'ın kurtuluşunun 99. Yıldönümünün hangi tarihte gerçekleştirileceği birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve Tekirdağ'ın kurtuluşu ne zaman? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Tekirdağ'ın kurtuluşu ne zaman? Tekirdağ'ın kurtuluş tarihi ne zaman? Tekirdağ'ın kurtuluşunun bu sene kaçıncı yılı?

Tekirdağ'ın kurtuluşu ne zaman? Sorusu, Tekirdağ'da yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Bu sene 99. Kez kutlanacak olan Tekirdağ'ın kurtuluşu ne zaman? Ve Tekirdağ'ın kurtuluşunun bu sene kaçıncı yılı? Sorusunu merak eden vatandaşlarımız için yanıtladık. Peki, Tekirdağ'ın kurtuluşu ne zaman? Tekirdağ'ın kurtuluş tarihi ne zaman? Tekirdağ'ın kurtuluşunun bu sene kaçıncı yılı?

TEKİRDAĞ'IN KURTULUŞU NE ZAMAN?

I. Dünya Savaşı sonrasında düşman işgaline uğrayan Tekirdağ, 13 Kasım 1922 tarihinde özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu nedenle Tekirdağ'ın kurtuluşu 13 Kasım tarihinde kutlanılmaktadır.