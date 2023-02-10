Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı. Büyük yıkım yaratan depremin ardından vatandaşlar Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ'da fay hattı var mı? sorularını araştırdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin ardından vatandaşlar Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ'da fay hattı var mı? sorularına yanıt aradı.

TEKİRDAĞ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Tekirdağ, Türkiye'nin deprem bakımından riskli bölgelerinden biridir. Marmara Denizi üzerinden ile ulaşan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Şarköy' bağlı Gaziköy ve Gölcük Mahallelerinden geçmektedir. Şarköy ve Mürefte bölgeleri 1.derece, Tekirdağ Merkez 2.derece, daha kuzeyde kalan ilçeler ise 3.ve 4. derece deprem bölgesidir.