Tekirdağ fabrika yangını nerede çıktı? Tekirdağ fabrika yangın son durum nedir?

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TEKİRDAĞ FABRİKA YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.

TEKİRDAĞ FABRİKA YANGIN SON DURUM NEDİR?

Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Çıkan dumanlar kentin her yerinden görüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.