Tekirdağ depremi İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan peş peşe uyarı!

İstanbul bir kez daha depremle sallandı! Marmara Denizi'nde saat 14.55'te meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Peki, Tekirdağ depremi İstanbul depremini tetikler mi?Uzmanlar ne diyor ve artçılar devam edecek mi? İstanbul'da olası büyük bir deprem riski var mı? Tekirdağ depremine dair tüm detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Tekirdağ ve Marmara Denizi çevresinde meydana gelen depremler, İstanbul'da yaşayanlar için her zaman bir endişe kaynağı olmuştur. 2 Ekim 2025 tarihinde Marmara Denizi'nde saat 14.55'te gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Uzmanlar, depremin büyüklüğü ve etkileri konusunda değerlendirmelerde bulunurken, İstanbul halkının aklındaki en büyük soru "Tekirdağ depremi İstanbul depremi riskini artırır mı?" oldu.

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

İstanbul ve çevresinde depremin ardından gözler, olası artçı sarsıntılara ve büyük deprem riskine çevrildi. Kandilli Rasathanesi ve ilgili kurumlar, depremin hemen ardından saha çalışmalarına başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve diğer yetkililerin aktif şekilde durumu takip ettiğini açıkladı.

Uzmanlar, 5,3 büyüklüğündeki depremin İstanbul için doğrudan büyük bir tehlike yaratmadığını belirtiyor. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Süha Özden, İstanbul'da hissedilen depremin çok büyük bir deprem olmadığını ifade ederek, "Baktığınız zaman 5 büyüklüğündeki deprem çok büyük bir deprem değil" dedi.

Ancak Özden, Marmara bölgesindeki fay hatlarının her zaman potansiyel risk taşıdığını ve daha büyük depremler üretebileceğini vurguladı. "Bundan sonra da artçılar devam edecek. Şu an için 5'lik depreme bakarak 'büyük deprem geliyor' demek mümkün değil" sözleriyle halkı bilinçlendirdi.

TEKİRDAĞ DEPREMİ VE İSTANBUL RİSKİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Tekirdağ depreminin İstanbul üzerindeki olası etkileri, sismoloji uzmanlarının dikkatle incelediği konular arasında yer alıyor. Marmara Denizi fay hattı, daha önce de birçok küçük ve orta şiddette deprem üretmiş, İstanbul'un zemin yapısı ve nüfus yoğunluğu ise riskin daha dikkatli izlenmesini zorunlu kılmıştır.

Uzmanlar, Tekirdağ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin, İstanbul'daki fay hatlarını doğrudan tetikleyecek kadar büyük bir deprem olmadığını belirtiyor. Ancak artçı sarsıntılar ve bölgesel stres birikimi nedeniyle İstanbul ve çevresinde olası hafif çaplı sarsıntıların hissedilebileceği uyarısı yapılıyor.

DEPREMİN İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERİNDEKİ ETKİLERİ

Saat 14.55'te gerçekleşen deprem, İstanbul, Yalova ve Kocaeli başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Halk arasında kısa süreli bir panik yaşandı, ancak can ve mal kaybına dair herhangi bir ilk bilgi henüz ulaşmadı.

Prof. Dr. Süha Özden, depremin ardından gelen artçı sarsıntıların bölge için normal olduğunu ve halkın panik yapmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 5 büyüklüğündeki depremin Marmara Denizi'ndeki fay hattı üzerinde meydana gelmesi, uzmanlar açısından dikkatle izlenen bir gelişme olarak kayıtlara geçti.