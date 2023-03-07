Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem diğer fayların ne zaman kırılacağını gündeme getirdi. Uzmanlar uzun zamandır İstanbul'un deprem riski taşıdığına dair uyarılarda bulunurken vatandaşlar Tekirdağ'ının deprem bölgesinde olup olmadığını merak ediyorlar. Peki, Tekirdağ deprem bölgesinde mi? Tekirdağ kaçıncı derece deprem bölgesinde? En tehlikeli fay hattı nerede? Tekirdağ da fay hattı var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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"Aslın felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge ve çevresinde artıcı sarsıntılar bölgede korku ve endişeye neden oluyor. Vatandaşlar Tekirdağ deprem bölgesinde olup olmadığıvatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Tekirdağ deprem bölgesinde mi? Tekirdağ kaçıncı derece deprem bölgesinde? En tehlikeli fay hattı nerede? Tekirdağ da fay hattı var mı? Detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Tekirdağ, Türkiye'nin deprem bakımından riskli bölgelerinden biridir. Marmara Denizi üzerinden ile ulaşan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Şarköy' bağlı Gaziköy ve Gölcük Mahallelerinden geçmektedir. Şarköy ve Mürefte bölgeleri 1.derece, Tekirdağ Merkez 2.derece, daha kuzeyde kalan ilçeler ise 3.ve 4. derece deprem bölgesidir.

TEKİRDAĞ KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİNDE?

Marmara Denizi üzerinden ulaşan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Şarköy'e bağlı Gazi köy ve Gölcük Mahallelerinden geçmektedir. Şarköy ve Mürefte bölgeleri 1. derece, Tekirdağ Merkez 2. derece, Daha kuzeyde kalan ilçeler ise 3. ve 4. derece deprem bölgesidir.

TEKİRDAĞ FAY HATTI VAR MI?

Tekirdağ, Türkiye'nin deprem bakımından riskli bölgelerinden biridir. Marmara Denizi üzerinden ile ulaşan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Şarköy' bağlı Gaziköy ve Gölcük Mahallelerinden geçmektedir.

EN TEHLİKELİ FAY HATTI NEREDE?

Türkiye'de en tehlikeli fay hatlarından biri Kuzey Anadolu Fay hattıdır. Kuzey Anadolu Fay hattına benzeyen San Andreas Fay Hattı ise dünyanın en tehlikeli fayı olarak biliniyor.