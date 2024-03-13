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Tekirdağ'dan Çanakkale'ye Yürüyorlar

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57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen kortej yürüyüşü ile 57. Alay üyeleri Çanakkale'ye doğru yürüyüşe başladı. Yürüyüşte, 57. Alay Komite Başkanı Hikmet Yılmaz, Çanakkale'yi anlatma ve hurafeleri temizleme amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

TEKİRDAĞ - 57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri Uğurlama Programı çerçevesinde Tekirdağ'da kortej yürüyüşü düzenlenirken, 57. Alay üyeleri Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyüşe başladı.

57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri Uğurlama Programı çerçevesinde Tekirdağ Valilik Binası önünde program düzenlendi. Programda çeşitli konuşmalar yapıldıktan sonra 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı.

Tarihi valilik binası önünde başlayan yürüyüş, Süleymanpaşa Hükümet Caddesi'nden Köprübaşı mevkiine kadar devam etti. Buradan şehirden çıkış yapan 57. Alay'ın üyeleri 18 Mart'a kadar Çanakkale'ye varmayı planlıyor.

Yürüyüşte açıklamada bulunan 57. Alay Komite Başkanı Hikmet Yılmaz, "Çanakkale yürüyüşümüzün ilk etabı protokol ile birlikte köprübaşı mevkiine kadar yürüyoruz. 57 arkadaşımız sürekli yürüyüş alanında olacak. Bildiğiniz gibi 1915 Çanakkale muharebelerinde gerçekten destan yazan bir alayın Çanakkale'den başlayan yolculuğunun aslında sembolize edilmiş halidir bu görmüş olduğunuz. 57. Alay'ın tüm ilçelerde örgütlendiğini ve Türkiye'de şu anda 14 ilden arkadaşlarımız misafirlerimiz var. Kayseri var, Ankara var, İstanbul var, Çanakkale var, İzmir var, Edirne var, Kırklareli var ve Tekirdağ var. Yani kartopu olarak yola çıktık, koca bir çığa dönüştük. Yürüdükçe anlatıyoruz, Çanakkale'yi anlatıyoruz ve Çanakkale'de ki hurafeleri, masalları temizleme sevdasıydı bizimkisi araştırma grubumuzla yılın 365 günü Çanakkale'den kopmuyoruz. Çanakkale'yi anlatıyoruz, Çanakkale'de yatıyoruz, Çanakkale'de kalkıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Hikmet Yılmaz Çanakkale Tekirdağ Genel Yaşam Güncel Haberler

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