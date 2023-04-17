Tekirdağ'da yerli otomobil Togg'a yoğun ilgi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Tekirdağ'da kullandığı yerli otomobil Togg ilgi odağı oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Tekirdağ'da kullandığı yerli otomobil Togg ilgi odağı oldu. Tekirdağ sokaklarında yerli otomobili gören vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'ye tahsil edilen yerli otomobil Togg ile Tekirdağ'a geldi. Togg'u gören vatandaşlar heyecanlı dakikalar yaşadı. Şentop'un otomobili park etmesinin ardından etrafını çevreleyen vatandaşlar, fotoğraf çekme yarışına girdi. Uzun süre aracı inceleyen vatandaşlar, Togg'a hayran kaldı. Aracın içini de inceleme fırsatı yakalayan vatandaşlar, yerli otomobil ile bol bol fotoğraf çekti. - TEKİRDAĞ