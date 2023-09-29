Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Kaza: Çocuk Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşı kaldırıma geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.K.'ye, M.U. kontrolündeki 59 ZA 783 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ