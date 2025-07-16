Tekirdağ'da yangın mı çıktı? SON DAKİKA! Tekirdağ'da orman yangını nerede çıktı?

Orman yangını Tekirdağ gündeminde en üst sıralarda yer almaya devam ederken, yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılmış ve Çanakkale sınırına kadar ulaşmıştı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 21 hava aracı yangına yeniden havadan müdahale etmeye başladı. Bu gelişme, "Tekirdağ yangın son durum nedir?" sorusuna yanıt arayanlar için büyük önem taşıyor. Peki, Tekirdağ'da yangın mı çıktı? İşte detaylar...

TEKİRDAĞ'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Tekirdağ Şarköy yangını son durum itibarıyla, karadan 100'e yakın arazöz ve 400'e yakın personel alevlerle mücadele ediyor. Günün aydınlanmasıyla birlikte 21 hava aracı da söndürme çalışmalarına yeniden katıldı. Yangınla mücadele, hem Tekirdağ hem de Çanakkale sınır hattında yoğun şekilde sürdürülüyor.

Yangının başlamasından kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle büyümesi, ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Özellikle ormanlık alanda ilerleyen alevler, çevre köyleri tehdit etmeye başlayınca Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Olaydan etkilenen 4 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmeler de kamuoyuyla paylaşıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yangının elektrik teline bir kuşun çarpması sonucu çıkmış olabileceği iddialarını araştırdıklarını ifade etti. Soruşturma, ilgili birimler tarafından yürütülmeye devam ediyor.