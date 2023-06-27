Tekirdağ'da Tatilciler Sahillere Akın Etti

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği Süleymanpaşa ilçesinde yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi. Kumbağ, Altınova ve Değirmenaltı sahillerinde turistler, denize girip güneşlendi. Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçesinde ki plajlarda da yoğunluk yaşanıyor.