Tekirdağ'da tatilci akını: Bir mahallenin nüfusu ilçe nüfusunu geçti

Tekirdağ'da 9 günlük kurban bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın etti. Çevre illerden gelen tatilcilerin de yoğunluğu ile kentin plajlarıyla bilinen Kumbağ Mahallesi'nin nüfusu 150 bini geçti. Tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.