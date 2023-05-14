Tekirdağ'da sandıklar açıldı: Oylar sayılmaya başlandı
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Tekirdağ'da sandıklar açıldı: Oylar sayılmaya başlandı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Tekirdağ'da sandıklar açıldı oylar sayılmaya başlandı.
Tekirdağ'da sandıklar açıldı: Oylar sayılmaya başlandı
TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Tekirdağ'da sandıklar açıldı oylar sayılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Tekirdağ'da saatlerin 17.00'ı göstermesiyle oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminden sonra sandıklar açıldı ve oylar sayılmaya başlandı.