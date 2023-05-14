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Tekirdağ'da sandıklar açıldı: Oylar sayılmaya başlandı

Genel Haberleri

Tekirdağ'da sandıklar açıldı: Oylar sayılmaya başlandı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Tekirdağ'da sandıklar açıldı oylar sayılmaya başlandı.

Tekirdağ'da sandıklar açıldı: Oylar sayılmaya başlandı

TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Tekirdağ'da sandıklar açıldı oylar sayılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Tekirdağ'da saatlerin 17.00'ı göstermesiyle oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminden sonra sandıklar açıldı ve oylar sayılmaya başlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Genel

Milletvekili Tekirdağ Genel Haberler

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