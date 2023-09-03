Tekirdağ'da Sanayi Sitesi Önünde Otomobil Takla Attı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Sanayi Sitesi önünde bir otomobil takla atarken, sürücüsü ise hastanelik oldu. Kaza sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Sanayi Sitesi önünde bir otomobil takla atarken, sürücüsü ise hastanelik oldu.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde Muratlı Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.Y. sevk ve idaresindeki 59 ADD 098 plakalı otomobil, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu orta refüje çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı araçtan itfaiyenin yardımıyla çıkarılırken, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilde maddi hasar oluştu.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ