Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları - Haberler

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Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Genel
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Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Polis teşkilatının 177. yılı dolayısıyla Tekirdağ eski valilik önünde düzenlenen törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören daha sonra çelenk sunma töreni ile devam etti. Günün anlam ve önemine yönelik gönderilen mesajların okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Polis haftası kutlamaları Tekirdağ'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları

Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları

Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları

Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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