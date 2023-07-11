Tekirdağ'da Park Edilen Otomobil Denize Düştü

Tekirdağ'da ormanlık alana manzara izlemek için giden Ahmet Erek'in, el frenini çekmeden park edip indiği otomobil 150 metre yükseklikten denize düştü. Otomobilin içinde herhangi bir insan bulunmamaktadır.

TEKİRDAĞ'da ormanlık alana manzara izlemek için giden Ahmet Erek'in, el frenini çekmeden park edip indiği otomobil 150 metre yükseklikten denize düştü. Tekirdağ'da yaşayan Ahmet Erek, dün akşam saatlerinde 39 NF 100 plakalı otomobili ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde Marmara Denizi'ne hakim ormanlık alana gitti. Otomobilini park eden Erek, manzara izlemek için aracından indi. Erek'in iddiaya göre el fenerini çekmeyi unuttuğu otomobili eğilimli arazide hareket ederek, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize düştü.

Otomobilin denize uçtuğunu görenlerin durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri havadan dronla çalışma yaparken, dalgıçlar denizdeki otomobilin içinde insan olup olmadığına baktı. Otomobilin içinde hiç kimsenin bulunmadığı belirlendi. Jandarma denizdeki otomobilin plakasından sahibi Ahmet Erek'e ulaştı. Olay yerine çağırılan Erek, yalnız olarak otomobiliyle bölgeye gelip, otomobilini park ettiğini, indikten bir süre sonra el freninin çekmeyi unuttuğu aracının hareket ederek denize düştüğünü söyledi. Erek, aracının düşmesi üzerine kendisinin de evine gittiğini anlattı.Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.