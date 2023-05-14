Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı

Genel Haberleri

Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Tekirdağ'da oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Tekirdağlı vatandaşlar oy verme işleminin başladığı saatte okulun önünde yoğunluk oluşturarak oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sırasında zaman zaman okulun koridorlarında kuyruklar oluştu.

Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Genel

Milletvekili Tekirdağ Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title