Tekirdağ'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil mıcıra kapılarak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
- Virajda mıcıra kapılan otomobil takla attı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da çakıl yolda virajı alamayan otomobil, mıcıra kapılarak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Silahtarağa Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. KYK yurdundan çıkış yapıp Çevre yolu istikametine seyreden Fikret T. idaresindeki 34 PJ 7287 plakalı otomobil, çakıl yolda virajı alamayınca mıcıra kapılarak takla attı.
Yaralanan sürücü Fikret T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.