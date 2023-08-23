Tekirdağ'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 10 Koyun Telef Oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 10 koyun telef oldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 10 koyun telef oldu, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı-Müsellim yolu 1. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. idaresindeki 59 NF 549 plakalı otomobil, önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 10 koyun telef oldu. Yaralanan sürücü ise araç içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araçtan çıkarılarak ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Yolda trafik güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ