Tekirdağ'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü ve yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.N. (40) idaresindeki 34 EUF 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.N, A.N. ve Z.N. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.