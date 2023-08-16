Tekirdağ'da otomobil kaza yaptı: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Otomobil Haberleri
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Sultanköy Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Tekirdağ yönüne giden Mehmet Nas (39), yönetimindeki 34 EUF 198 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Ters dönen otomobilde sürücü Nas, eşi Gül, çocukları Abdullah ve Zehra Nas, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Otomobil