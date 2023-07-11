Tekirdağ'da Otomobil Denize Düştü

TEKİRDAĞ'da, dün akşam ormandan manzara izlemek için giden Ahmet Erek'in el frenini çekmeden park edip indiği otomobil, 150 metre yükseklikten denize düştü. İçinde kimsenin bulunmadığı otomobil, bugün denizden çıkarılacak.

Tekirdağ'da yaşayan Ahmet Erek, dün akşam saatlerinde 39 NF 100 plakalı otomobili ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde Marmara Denizi'ne hakim ormana gitti. Otomobilini park eden Erek, manzara izlemek için aracından indi. İddiaya göre Erek'in el fenerini çekmeyi unuttuğu otomobili, eğilimli arazide hareket ederek, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize düştü. Erek de, daha sona evine gitti.

Otomobilin bugün denizden çıkarılacağı belirtilirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.