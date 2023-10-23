Tekirdağ'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde belediye binası arkasında meydana geldi. İddiaya göre, Burak Ç. idaresindeki 59 AS 041 plakalı otomobil, Fevzi Y. yönetimindeki 39 TS 040 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Serpil T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, oradaki ilk müdahalesinin ardından da Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kaza yerine intikal eden polis ekipleri, yaralamalı kazaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ