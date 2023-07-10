Tekirdağ'da Otomobil Alev Aldı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil bariyere çarparak alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kazada araçtan çıkamayan sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarparak alev alan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Çelik idaresindeki (30) 34 DYS 431 plakalı otomobil, Çorlu gişeleri yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kazada araçtan çıkamayan sürücü Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.