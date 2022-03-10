Tekirdağ'da okullar tatil mi? Son Dakika! 10 Mart Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ'da kar tatili var mı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da okullar tatil mi? Son Dakika! 10 Mart Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ'da kar tatili var mı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da okullar tatil mi? Son Dakika! 10 Mart Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ'da kar tatili var mı?

Marmara Bölgesi'nde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ'da kar tatili var mı? Tekirdağ'da yarın okul var mı, okullar tatil mi?

TEKİRDAĞ (Haberler.com) - Tekirdağ'da okullar tatil mi, Marmara Bölgesi'nde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ'da kar tatili var mı? Tekirdağ'da yarın okul var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar...

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ Çorlu'da Çorlu Kaymakamlığı'nın aldığı kararla okullar 1,5 gün süreyle tatil edildi.

Tekirdağ'da okullar tatil mi? Son Dakika! 10 Mart Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ'da kar tatili var mı?

Tekirdağ'da yarından itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Tekirdağ hava durumu ise şu şekilde:

Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ'da kar tatili var mı?

Tekirdağ'da valilik tarafından henüz okulların durumu ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, Tekirdağ'da kar tatili yoktur.

Tekirdağ'da okullar tatil mi? Son Dakika! 10 Mart Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ'da kar tatili var mı?

Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, 14 Mart Pazartesi tarihine kadar tatil edildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com - Gündem

Tekirdağ, okullar, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

yener cntsn:

Tatil olması için daha ne kadar kar yağmalı Çerkezköy de vali bey

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title