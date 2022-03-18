Tekirdağ'da okullar tatil mi? Son Dakika! 18 Mart Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ Kapaklı'da kar tatili var mı?
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Marmara Bölgesi'nde 18 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ'da kar tatili var mı? Tekirdağ'da yarın okul var mı, okullar tatil mi?
TEKİRDAĞ (Haberler.com) - Tekirdağ'da okullar tatil mi, Marmara Bölgesi'nde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği açıklaması! Tekirdağ'da kar tatili var mı? Tekirdağ'da yarın okul var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar...
Tekirdağ Valiliği'nden okulların tatil olduğuna dair açıklama gelmemiştir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, bir gün tatil edildi.