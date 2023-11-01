Tekirdağ'da Makas Atan Araç Takla Attı: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde makas atan bir araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'da Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde makas atan araçtan kaçmak isteyen otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Çerkezköy - Kapaklı yolu üzeri Kapaklı girişinde bulunan benzin istasyonu mevkiinde meydana geldi. Makas atan araçtan kaçmak isteyen 25 yaşındaki Furkan G. kontrolündeki otomobil bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada yol kenarında bulunan bariyere çarparak ters dönen araçtaki sürücüyü çıkarma çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil