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Tekirdağ'da Makas Atan Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde makas atan bir araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.